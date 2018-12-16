"Спартак" представил форму на ретро-матч. Она оранжевого цвета

"Спартак" представил форму на ретро-матч, который пройдет 22 декабря. На игру регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" красно-белые выйдут в историческом комплекте игровой формы оранжевого цвета, изготовленном специально к этому событию.

Буквы в названии команды отличаются по размеру, уменьшаясь от S к K, что является дизайнерским решением того времени. При этом классического спартаковского ромба на форме не было.

Как отмечает пресс-служба красно-белых, такую форму изготовили для "Спартака" организаторы Кубка Шпенглера в 1990 году. И именно в такой необычной расцветке спартаковцы в том сезоне в пятый раз выиграли престижный международный трофей, получив его на вечное хранение.