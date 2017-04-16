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"Спартак" поздравил Ковальчука и Шестеркина с победой в Кубке Гагарина

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"Спартак" в своем официальном "Твиттере" опубликовал поздравление своим воспитанникам, которые сегодня стали обладателями Кубка Гагарина в составе СКА. Петербургский клуб обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 (4-1 в серии) и выиграл Кубок Гагарина.

Красно-белые поздравили Игоря Шестеркина, Илью Ковальчука, Илью Каблукова и Евгения Иванникова с завоеванным трофеем.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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