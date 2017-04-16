"Спартак" поздравил Ковальчука и Шестеркина с победой в Кубке Гагарина

"Спартак" в своем официальном "Твиттере" опубликовал поздравление своим воспитанникам, которые сегодня стали обладателями Кубка Гагарина в составе СКА. Петербургский клуб обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 (4-1 в серии) и выиграл Кубок Гагарина.

Красно-белые поздравили Игоря Шестеркина, Илью Ковальчука, Илью Каблукова и Евгения Иванникова с завоеванным трофеем.