"Спартак" потерял Беспалова и Дыбленко на две недели

Восстановление вратаря "Спартака" Никиты Беспалова и защитника команды Ярослава Дыбленко, получивших травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (1:0), займет около двух недель, информирует "Р-Спорт".

Беспалов получил травму головы после столкновения с форвардом "Амура" Глебом Клименко и был госпитализирован сразу со льда. Дыбленко получил шайбой в лицо и также не смог продолжить встречу.

У Беспалова было диагностировано сотрясение. Из больницы его выписали, но ближайшие две недели он будет находиться под присмотром врачей. У Дыбленко сотрясения нет, но из-за травм лица ему придется провести без хоккея 10-12 дней.

На замену Беспалову из фарм-клуба спартаковцев подмосковного "Химика" был вызван голкипер Александр Трушков. Также в ближайших матчах ожидается возвращение из лазарета Константина Глазачева.