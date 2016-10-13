"Спартак" потерпел шестое поражение подряд

"Спартак" на своем льду проиграл новокузнецкому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3. Это поражение стало для красно-белых шестым подряд. "Спартак" с 22 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице западной конференции. "Кузня" набрала 15 очков и замыкает таблицу западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Металлург" (Новокузнецк) – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Гилрой – 4 (бол., Радил, Стоа), 3:10 – 1:0. Семенов – 4 (Лебедев, Арбузов), 23:59 – 1:1. Соловьев – 3 (Земченко), 28:02 – 1:2. Семенов – 5 (Язьков, Фаткуллин), 43:36 – 1:3. Стоа – 10 (бол., Лещенко), 58:15 – 2:3.

Вратари: Свенссон (56:55 – 58:15, 58:47) – Кареев.

Штраф: 6 – 12.

Броски: 39 (15+12+12) – 16 (2+11+3).

Судьи: Гамалей, Сергеев.

13 октября. Москва. МСА "Лужники".