"Спартак" потерпел четвертое подряд поражение, уступив "Адмиралу"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" проиграл "Адмиралу" со счетом 3:6. Для красно-белых это поражение стало четвертым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Спартак" (Москва) – 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Голы: Фисенко – 2 (бол., Ткачев, Саболич), 10:13 – 1:0. Райт – 2 (Краснослободцев), 13:38 – 2:0. Бартулис – 1, 31:59 – 3:0. Лугин – 5 (Горшков, Земченок), 37:10 – 4:0. Плотников – 2 (Стоа), 37:57 – 4:1. Гилрой – 3 (бол., Бердников, Хегстрем), 44:23 – 4:2. Ткачев – 7 (бол.), 50:25 – 5:2. Лугин – 6 (бол., Фисенко, Саболич), 51:51 – 6:2. Радил – 4 (Гилрой, Стоа), 52:39 – 6:3.

Вратари: Бобков – Свенссон.

Штраф: 18 – 8.

Броски: 23 (7+8+8) – 33 (12+14+7).

Судьи: Гамалей, Щенев.

8 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".