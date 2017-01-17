"Спартак" потерпел 7-е поражение подряд, проиграв "Словану"

"Слован" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Спартак" (3:0). Дублем в составе братиславской команды отметился нападающий Игорь Мусатов.

Это поражение стало для красно-белых седьмым подряд. "Сухой" матч себе в актив записал голкипер гостей Барри Браст.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Слован" (Братислава) - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Мусатов - 4 (Пластино, Еглич), 6:05 - 0:1. Мусатов - 5 (Пластино, Чипчура), 21:16 - 0:2. Кундратек - 7 (бол., Чичу), 37:36 - 0:3.

Вратари: Свенссон - Браст.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 23 (9+10+4) - 25 (7+15+3).

Судьи: Бутурлин, Ержабек.

17 января. Москва. МСА "Лужники".