"Спартак" поможет Гурееву, попавшему в беду

"Спартак" окажет семье бывшего форварда команды Валентина Гуреева финансовую помощь для прохождения курса лечения. Как отмечает пресс-служба клуба, после обширного инсульта 72-летний мужчина уже несколько месяцев прикован к постели. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако впереди долгий курс реабилитации и попытка вернуться к нормальной жизни. В настоящее время Гуреев находится в одном из столичных реабилитационных центров под наблюдением специалистов и родственников.

"Мы надеемся, что твердый характер и несгибаемая воля помогут Валентину Николаевичу справиться с недугом, и легендарный спартаковец обязательно вернётся на трибуны арены в "Парке Легенд", чтобы вновь поддержать родную для себя команду", - говорится в сообщении "Спартака".

Гуреев выступал за красно-белых в 1969-78 годах, став в составе команды чемпионом СССР в 1976 году.