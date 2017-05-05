"Спартак" подписал Орлова и Королева

"Спартак" заключил двусторонние контракты с нападающими Евгением Орловым и Владимиром Королевым, информирует официальный сайт клуба. Соглашения рассчитаны до 30 апреля 2018 года.

26-летний Орлов в прошлом сезоне выступал за "Северсталь", "Сокол" и "Сарыарку". Последний клуб тренировал нынешний наставник красно-белых Вадим Епанчинцев. В регулярном чемпионате КХЛ форвард провел семь игр и отдал одну голевую передачу. Ранее он также выступал за "Авангард", "Амур", новокузнецкий "Металлург" и "Югру".

Королев в прошедшем сезоне играл за "Ижсталь". В регулярном чемпионате 24-летний нападающий провел 39 матчей, в которых набрал 17 (9+ 8) очков. В плей-офф в пяти играх он отдал одну передачу.