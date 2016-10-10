"Спартак" поблагодарил Титова и Козлова за работу

"Спартак" на официальном сайте опубликовал информацию о переменах в тренерском штабе. Как сообщал "СЭ", клуб покидают главный тренер Герман Титов и его ассистент Вячеслав Козлов. И.о. главного тренера стал Алексей Ярушкин, а помогать ему будет Даниил Марков.

В заявлении красно-белых говорится:

Хоккейный клуб "Спартак" принял решение о прекращении контрактных отношений с главным тренером Германом Титовым и одним из его ассистентов Вячеславом Козловым. "Спартак" благодарит специалистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Ярушкин, являвшийся в нынешнем сезоне главным тренером воскресенского "Химика". Одним из его помощников назначен известный в прошлом защитник "Спартака" и сборной России, воспитанник клуба Даниил Марков. Тренер защитников Виктор Игнатьев и тренер вратарей Стефан Перссон продолжат работу в штабе "Спартака". В настоящее время клуб ведет переговоры с одним из претендентов на пост главного тренера, о результатах переговоров будет сообщено официально.

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов на клубном сайте заметил следующее:

- К сожалению, в последних матчах мы не увидели прогресса в игре команды, не увидели, за счет чего содержание игры может измениться в лучшую сторону. Поэтому было принято решение расстаться с Германом Титовым и одним из его помощников Вячеславом Козловым. Этот шаг на данном этапе был необходим. Мы благодарны Герману и Вячеславу за работу, они напряженно трудились и полностью отдавались своей работе. Алексея Ярушкина давно знаем, он не первый день трудится в системе нашего клуба, в прошлом сезоне получил хороший опыт в СКА, в одной из сильнейших команд КХЛ. Пока он будет находиться в статусе исполняющего обязанности главного тренера. В настоящее время мы ведем переговоры с одним из специалистов. Если они завершатся успешно, он может быть назначен главным тренером, а Ярушкин продолжит работу в "Спартаке" в роли одного из ассистентов.