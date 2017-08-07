"Спартак" победил "Торпедо" на турнире в Нижнем Новгороде, трофей завоевал "Салават Юлаев"

"Спартак" обыграл "Торпедо" со счетом 3:1 в рамках решающего матча Кубка губернатора Нижегородской области. На трофей претендовали "Торпедо" и "Салават Юлаев", однако после поражения хозяев турнира трофей отправился в Уфу.

В составе "Спартака" отличились Виктор Бобров, Артем Воронин и Станислав Чистов. Единственная шайба нижегородцев на счету Сергея Костицына.

Кубок губернатора Нижегородской области

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Спартак" (Москва) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Костицын – 1 (бол., Баранцев, Даугавиньш), 20:31 – 1:0. Бобров – 2 (Комаристый), 37:06 – 1:1. Воронин – 1 (Никонцев), 42:48 – 1:2. Чистов – 2 (п.в.), 59:26 – 1:3.

Вратари: Галимов (59:00 – 59:26) – Беспалов.

7 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный"