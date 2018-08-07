"Спартак" победил московское "Динамо" на Кубке губернатора Нижегородской области

"Спартак" обыграл в серии буллитов московское "Динамо" со счетом 5:4 в рамках предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области. Красно-белые одержали первую победу на турнире, проведя две встречи. У "Динамо" одна победа в трех играх.

В составе победителей дубль оформил Максим Гончаров, по шайбе забросили Александр Хохлачев и Анатолий Никонцев. Победный буллит на счету Робина Ганзла. У бело-голубых отличились Александр Петунин, Микс Индрашис, Иван Игумнов и Юусо Хиетанен.

Кубок губернатора Нижегородской области

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 4:5 Б (0:0, 1:2, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хохлачев – 2 (Калинин, Филатов), 20:33 – 0:1. Петунин – 1 (Индрашис), 22:29 – 1:1. Никонцев – 1 (мен., Максвелл), 34:05 – 1:2. Гончаров – 1 (бол., Филатов, Хохлачев), 44:26 – 1:3. Индрашис – 1 (мен., Закриссон), 46:01 – 2:3. Игумнов – 1 (Хиетанен, Петунин), 46:33 – 3:3. Гончаров – 2 (Зубов, Хохлачев), 53:11 – 3:4. Хиетанен – 1 (Бойд, Злобин), 54:45 – 4:4.

Победный буллит: Ганзл.

Вратари: Кузнецов – Гудачек.

Судьи: Кулаков, Наумов.

7 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".