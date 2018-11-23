16:49 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" победил "Куньлунь"

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"Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Куньлунь" (2:0). В составе красно-белых отличились Илья Зубов и Артем Федоров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зубов – 4 (бол., Калинин), 13:35 – 0:1. Федоров – 2 (бол., п.в., Григорьев), 59:34 – 0:2.

Вратари: Лазушин (59:00 – 59:34) – Беспалов.

Штраф: 14 – 6.

Броски: 27 (8+7+12) – 27 (5+16+6).

Судьи: Белов, Оскирко.

23 ноября. Шанхай. ЛД "Фэйян".

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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/

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