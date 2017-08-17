"Спартак" победил "Динамо" на Кубке мэра Москвы

"Спартак" обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2 в матче Кубка мэра Москвы. В турнирной таблице команды сравнялись по очками, набрав по три балла в двух встречах.

В составе победителей по шайбе забросили Лукаш Радил, Бен Максвелл и Игорь Мирнов. У бело-голубых отличились Глеб Корягин и Владимир Брюквин.

Кубок мэра Москвы

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Радил – 1 (Юдин), 14:32 – 0:1. Корягин – 1 (Сидляров), 16:40 – 1:1. Максвелл – 2 (бол., Калинин, Чистов), 28:50 – 1:2. Брюквин – 1, 56:46 – 2:2. Мирнов – 2 (Арс. Бондарев), 57:15 – 2:3.

Вратари: Еременко (58:27 – 59:54) – Свенссон.

Судьи: Гофман, Юдаков.

17 августа. Москва. Ледовый дворец "Мегаспорт".