"Спартак" победил "Динамо"

"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Динамо" (2:0). Шайбы в составе красно-белых на счету Вилле Лаюнена и Вячеслава Лещенко. Вратарь хозяев Никита Беспалов отразил 30 бросков.

"Спартак" одержал пятую победу подряд.

Нападающий "Динамо" Владимир Брюквин не сыграл в этом матче из-за того, что его забрали в армию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Лаюнен - 4 (бол., Воронин, Кулик), 33:57 - 1:0. Лещенко - 6 (Радил, Стоа), 47:28 - 2:0.

Вратари: Беспалов - Еременко.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 28 (7+8+13) - 30 (16+7+7).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

27 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.