"Спартак" по буллитам уступил "Металлургу"

"Спартак" проиграл "Металлургу" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:5. Победный буллит на счету у Павла Варфоломеева. В составе победителей хет-трик оформил Николай Кулемин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:5 Б (1:3, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1)



Голы: Кулемин - 4, 10:11 - 0:1. Кулемин - 5 (Антипин, Эллисон), 13:14 - 0:2. Провольнев - 2 (Филатов), 13:50 - 1:2. Кулемин - 6 (Мозякин, Эллисон), 15:43 - 1:3. Провольнев - 3 (Даугавиньш, Гончаров), 29:22 - 2:3. Даугавиньш - 8 (Карсумс, Зубов), 30:58 - 3:3. Зубов - 2 (Даугавиньш, Дыбленко), 49:59 - 4:3. Антипин - 6 (Эллисон, Шор), 59:48 - 4:4.

Победный буллит: Варфоломеев.

Вратари: Гудачек - Кошечкин (58:03 - 59:48).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 37 (9+17+8+3) - 31 (11+6+10+4).

Судьи: Белов, Гашилов.

12 ноября. Москва. "ЦСКА Арена".

Все о КХЛ - здесь