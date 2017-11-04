"Спартак" по буллитам обыграл московское "Динамо"

"Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 1:1. В серии буллитов сильнее оказались красно-белые.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"ХК Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хохлачев - 9 (бол., Радил), 21:21 - 0:1. Кутейкин - 4 (Никулин, Тарасов), 57:42 - 1:1.
Победный буллит: Трунев.Вратари: Еременко - Беспалов.
Штраф: 8 - 8.Броски: 32 (9+8+11+4) - 23 (7+9+3+4).
Судьи: Овчинников, Фатеев.
4 ноября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
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Платошкин Андрей
Да уж. Докатились. В подряд две игры слить Спартаку это днищенское дно. Позор.
21:08