20:13 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" по буллитам обыграл московское "Динамо"

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"Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 1:1. В серии буллитов сильнее оказались красно-белые.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"ХК Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хохлачев - 9 (бол., Радил), 21:21 - 0:1. Кутейкин - 4 (Никулин, Тарасов), 57:42 - 1:1.

Победный буллит: Трунев.Вратари: Еременко - Беспалов.

Штраф: 8 - 8.Броски: 32 (9+8+11+4) - 23 (7+9+3+4).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

4 ноября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Платошкин Андрей

Да уж. Докатились. В подряд две игры слить Спартаку это днищенское дно. Позор.

21:08