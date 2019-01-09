"Спартак" переиграл по буллитам "Нефтехимик"

"Спартак" одержал домашнюю победу над "Нефтехимиком" (3:2 Б).

Счет в игре открыл защитник москвичей Андрей Кутейкин. Ильдар Шиксатдаров выровнял положение, после чего Мартиньш Карсумс вывел "Спартак" вперед. Адам Полашек за семь с половиной минут до конца третьего периода перевел выяснение отношений в дополнительное время. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов удачливее оказались красно-белые. Точные броски на счету Ильи Зубова и Максима Трунева.

Таким образом, "Спартак" набрал 54 очка и сравнялся с московским "Динамо", идущим на пятом месте.

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"Спартак" (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кутейкин - 6 (бол., Максвелл, Хохлачев), 16:15 - 1:0. Шиксатдаров - 5 (Шарипзянов, Шарифьянов), 25:04 - 1:1. Карсумс - 8 (бол., Даугавиньш, Ганзл), 51:40 - 2:1. Полашек - 7 (бол., Нестрашил, Порядин), 52:27 - 2:2.

Победный буллит: Трунев.

Вратари: Трушков - Ежов.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 33 (11+9+9+4) - 25 (9+9+5+2).

Судьи: Наумов, Оскирко.

9 января. Москва. "ЦСКА Арена".