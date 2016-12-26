"Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил "Спартак". Во втором периоде хозяева забросили четыре шайбы – в третьем красно-белые. Победный буллит исполнил нападающий Томаш Сурови.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Спартак" (Москва) - 5:4 Б (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 1:0)

Голы: Сурови - 1, 21:58 - 1:0. Тэйфф - 13 (Чичу), 27:27 - 2:0. Кундратек - 6 (бол., Тэйфф, Чичу), 29:15 - 3:0. Сурови - 2 (Штясны, Мусатов), 30:05 - 4:0. Васильев - 5 (Мирнов), 41:19 - 4:1. Дыбленко - 3 (Радил, Стэплтон), 46:07 - 4:2. Стоа - 20 (Радил), 49:04 - 4:3. Воронин - 6 (Шмелев, Лещенко), 56:14 - 4:4.

Победный буллит: Сурови.

Вратари: Браст - Беспалов.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 28 (9+12+2+5) - 36 (9+9+15+3).

Судьи: Комаров, Цыплаков.

26 декабря. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).