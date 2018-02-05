"Спартак" отправился на сбор в Либерец

Игроки "Спартака" отправились на краткосрочный сбор в чешский Либерец. Как информирует официальный сайт клуба, красно-белые вернутся в Москву 11 февраля. Утром хоккеисты будут заниматься лыжной подготовкой в горах, а вечером – работать в тренажерном зале.

Полный список игроков, вылетевших в Чехию, выглядит так: вратари – Никита Беспалов, Маркус Свенссон, Александр Трушков; защитники – Алексей Пепеляев, Вилле Лаюнен, Владислав Провольнев, Дмитрий Калинин, Дмитрий Юдин, Алексей Бондарев, Евгений Кулик, Александр Осипов, Всеволод Сорокин, Кирилл Кольцов; Нападающие: Александр Хохлачев, Вячеслав Лещенко, Бен Максвелл, Артём Воронин, Анатолий Никонцев, Александр Дергачев, Дмитрий Черных, Максим Трунев, Артем Подшендялов, Александр Кузнецов, Игорь Мирнов, Виктор Комаров, Илья Талалуев.