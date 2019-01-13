"Спартак" отправил Провольнева и Воронина в "Химик"

"Спартак" отправил защитника Владислава Провольнева и нападающего Артема Воронина в "Химик", информирует пресс-служба подмосковного клуба. В обратном направлении последовали защитник Алексей Гришин и нападающий Илья Талалуев.

В этом сезоне 23-летний Провольнев провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности "+4".



27-летний Воронин провел 29 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности "-1".



