17:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей за слова Дыбленко о судействе

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"Спартак" оштрафован на триста тысяч рублей за комментарий защитника Ярослава Дыбленко относительно работы арбитров. Игрок после вчерашнего матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:2) заявил, что арбитры "хорошо сработали, надели майки СКА и ездили по льду". Напомним, что красно-белые после этой встречи потеряли теоретические шансы на выход в плей-офф.

В матче "Спартак" – СКА игрок ХК "Спартак" Ярослав Дыбленко допустил комментарии относительно судейства прошедшей игры, что является нарушением пп.1.23 п.1 ст.54 Спортивного регламента КХЛ, – приводит "Р-Спорт" сообщение пресс-службы КХЛ. – В связи с этим на ХК "Спартак" наложен штраф согласно п.34 ст.28 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170126/1115441054.html

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