"Спартак" одолел "Амур"

"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минимальным счетом победил "Амур". Единственную шайбу забросил нападающий Александр Васильев. Отметим, что во втором периоде серьезную травму получил вратарь красно-белых Никита Беспалов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Амур" (Хабаровск) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Васильев - 2 (Никонцев, Провольнев), 3:59 - 1:0.

Вратари: Беспалов (Свенссон, 34:04) - Метсола (58:04).

Штраф: 12 - 33.

Броски: 24 (6+8+10) - 22 (9+4+9).

Судьи: Конц, Кулев.

10 сентября. Москва. МСА "Лужники".