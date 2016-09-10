19:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Спартак" одолел "Амур"

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"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минимальным счетом победил "Амур". Единственную шайбу забросил нападающий Александр Васильев. Отметим, что во втором периоде серьезную травму получил вратарь красно-белых Никита Беспалов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Амур" (Хабаровск) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Васильев - 2 (Никонцев, Провольнев), 3:59 - 1:0.

Вратари: Беспалов (Свенссон, 34:04) - Метсола (58:04).

Штраф: 12 - 33.

Броски: 24 (6+8+10) - 22 (9+4+9).

Судьи: Конц, Кулев.

10 сентября. Москва. МСА "Лужники".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р

Читалось.

19:41

echo2011

Хоть с такими командами удается вымучивать победы...

19:33

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