"Спартак" одержал волевую победу над "Югрой"

"Спартак" дома переиграл "Югру" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе красно-белых дубль оформил Бен Максвелл, по разу отличились Райан Стоа и Вячеслав Лещенко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 4:3 (2:2, 0:0, 2:1)

Голы: Виклунд – 2 (Курьянов), 4:12 – 0:1. Стоа – 8 (бол., Радил), 8:49 – 1:1. Королев – 7 (бол., Витасек, Михеев), 17:17 – 1:2. Максвелл – 5 (Радил, Стоа), 18:38 – 2:2. Максвелл – 6 (бол., Осипов, Стоа), 48:04 – 3:2. Лещенко – 3 (Кулик, Хохлачев), 50:00 – 4:2. Панов – 2 (Шулаков, Погоришный), 53:20 – 4:3.

Вратари: Свенссон – Шарыченков (Проскуряков, 20:00, 58:23).

Штраф: 8 – 12.

Броски: 37 (13+15+9) – 23 (10+5+8).

Судьи: Гашилов, Спирин.

21 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.

Турнирная таблица - здесь