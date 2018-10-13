"Спартак" обыграл "Торпедо" и прервал серию из трех поражений

"Торпедо" уступило "Спартаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:3. В составе победителей отличились Ярослав Косов, Михаил Григорьев и Каспарс Даугавиньш. За нижегородский клуб шайбу забросил Павел Макаренко.

"Спартак" прервал серию из трех поражений, "Торпедо" проиграло пятый матч подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Спартак" (Москва) - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Косов - 2, 7:29 - 0:1. Макаренко - 1 (мен., Баранцев), 10:40 - 1:1. Григорьев - 1 (бол., Ганзл, Даугавиньш), 11:15 - 1:2. Даугавиньш - 4 (Ганзл, Филатов), 51:20 - 1:3.

Вратари: Костин (57:05) - Гудачек.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 37 (20+9+8) - 23 (10+7+6).

Судьи: Бирин, Одиньш.

13 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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