"Спартак" обыграл "Слован"

"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Слован" - 4:2. Московский клуб прервал серию из пяти поражений кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) - "Слован" (Братислава) - 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Голы: Чипчура - 6 (Зиго, Староста), 9:08 - 0:1. Калинин - 5 (бол., Радил, Гилрой), 27:32 - 1:1. Бобров - 5 (Шмелев, Гилрой), 44:49 - 2:1. Радил - 6 (Лещенко, Стоа), 46:30 - 3:1. Смоленяк - 3 (Еглич, Зиго), 51:48 - 3:2. Васильев - 4, 53:37 - 4:2.
Вратари: Беспалов - Погге (59:09 - 59:18).
Штраф: 8 - 12.
Броски: 33 (12+12+9) - 30 (13+6+11).
Судьи: Кулаков, Соин.
26 ноября. Москва. МСА "Лужники".