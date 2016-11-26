19:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Спартак" обыграл "Слован"

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"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Слован" - 4:2. Московский клуб прервал серию из пяти поражений кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Слован" (Братислава) - 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Голы: Чипчура - 6 (Зиго, Староста), 9:08 - 0:1. Калинин - 5 (бол., Радил, Гилрой), 27:32 - 1:1. Бобров - 5 (Шмелев, Гилрой), 44:49 - 2:1. Радил - 6 (Лещенко, Стоа), 46:30 - 3:1. Смоленяк - 3 (Еглич, Зиго), 51:48 - 3:2. Васильев - 4, 53:37 - 4:2.

Вратари: Беспалов - Погге (59:09 - 59:18).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 33 (12+12+9) - 30 (13+6+11).

Судьи: Кулаков, Соин.

26 ноября. Москва. МСА "Лужники".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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