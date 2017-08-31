"Спартак" обыграл рижское "Динамо", забив в меньшинстве, большинстве и равенстве

"Спартак" одолел "Динамо" из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Отметим, что три шайбы красно-белых были забиты в меньшинстве, большинстве и равных составах. На счету "Спартака" две победы и три поражения в пяти играх, рижане одержали одну победу в основное время, одну - в овертайме и проиграли также три раза.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Спартак" (Москва) - 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Радил - 2 (мен.), 42:43 - 0:1. Максвелл - 1 (бол., Мирнов, Комаров), 46:33 - 0:2. Лещенко - 2 (Хохлачев), 48:34 - 0:3. Евпалов - 1 (Индрашис, Столлери), 54:28 - 1:3.

Вратари: Питерс (Калныньш, 38:05, Питерс, 40:00, 58:15) - Беспалов.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 20 (7+8+5) - 25 (4+13+8).

Судьи: Гашилов, Наумов.

Рига. Арена "Рига".