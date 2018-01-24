"Спартак" обыграл рижское "Динамо", Хохлачев набрал 3 очка

"Спартак" дома обыграл рижское "Динамо" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по 3 очка набрали Александр Хохлачев (1+2) и Лукаш Радил (0+3). У проигравших дублем отметился 18-летний Эмилс Гегерис, для которого эти шайбы стали первой и второй в лиге.

Для столичной команды эта победа стала второй в пяти последних играх. Рижане, в свою очередь, уступили в седьмой встрече кряду.

Напомним, что красно-белые продолжают бороться за право сыграть в Кубке Гагарина. До завершения регулярки им предстоит встретиться с "Локомотивом" и московским "Динамо".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" - "Динамо" (Рига) - 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Лаюнен - 6 (бол., Радил, Хохлачев), 17:15 - 1:0. Гегерис - 1, 18:11 - 1:1. Воронин - 6 (Трунев, Провольнев), 25:27 - 2:1. Гегерис - 2 (Батня, Мейя), 36:08 - 2:2. Мирнов - 6 (Воронин, Осипов), 38:21 - 3:2. Хохлачев - 19 (Кольцов, Радил), 39:20 - 4:2. Кольцов - 3 (Радил, Хохлачев), 40:29 - 5:2.

Вратари: Беспалов - Калныньш (Армалис, 40:29).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (11+11+11) - 30 (10+13+7).

Судьи: Акузовский, Щенев.

24 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец.