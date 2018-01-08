"Спартак" обыграл "Нефтехимик", Стоа оформил дубль

"Спартак" дома обыграл "Нефтехимик" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе красно-белых дублем отметился Райан Стоа.

Для московской команды эта победа стала четвертой в семи последних играх. Нижнекамцы за аналогичный период потерпели пять поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Стоа - 12 (Лаюнен, Хохлачев), 0:34 - 1:0. Еглич - 2 (Эверберг), 10:11 - 1:1. Лещенко - 10 (Калинин, Хохлачев), 26:41 - 2:1. Фазылзянов - 1 (Куликов), 27:30 - 2:2. Стоа - 13 (Кольцов, Хохлачев), 28:25 - 3:2.

Вратари: Беспалов - Макаров (59:22).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 23 (3+12+8) - 33 (14+9+10).

Судьи: Васильев, Франо.

8 января. Москва. Стадион ВТБ Ледовый дворец.