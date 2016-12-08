"Спартак" обыграл "Нефтехимик" благодаря двум шайбам на последней минуте

"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Нефтехимик" - 3:1. Отметим, что к последней минуте третьего периода счет был равным - 1:1. Решащую шайбу забросил Игорь Мирнов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Глазачев - 3 (бол., Гилрой), 3:46 - 1:0. Гюнге - 11 (бол., Брюле, Сергеев), 43:02 - 1:1. Мирнов - 5 (Стэплтон, Бобров), 59:25 - 2:1. Стоа - 18 (п.в., Глазачев), 59:53 - 3:1.

Вратари: Беспалов - Колппанен (59:34 - 59:53).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 31 (9+17+5) - 33 (11+10+12).

Судьи: Гамалей, Морозов.

8 декабря. Москва. МСА "Лужники".