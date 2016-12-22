"Спартак" обыграл "Локомотив" в ретроматче в честь своего 70-летия

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал волевую победу над "Локомотивом" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Райан Стоа.
Напомним, что встреча была приурочена к 70-летию красно-белых. Команды, а также рефери вышли на лед в ретроформе. Перед матчем прошло специальное шоу и исполнен гимн СССР, а не России.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Контиола - 13 (бол., Кронвалль), 16:49 - 0:1. Мирнов - 6 (бол., Бондарев), 23:32 - 1:1. Стоа - 19 (Глазачев, Радил), 39:12 - 2:1.
Вратари: Свенссон - Мурыгин (58:23).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 22 (11+10+1) - 39 (7+12+20).
Судьи: Гашилов, Гусев.
22 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".