"Спартак" обыграл "Локомотив" в ретроматче в честь своего 70-летия

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал волевую победу над "Локомотивом" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Райан Стоа.

Напомним, что встреча была приурочена к 70-летию красно-белых. Команды, а также рефери вышли на лед в ретроформе. Перед матчем прошло специальное шоу и исполнен гимн СССР, а не России.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Контиола - 13 (бол., Кронвалль), 16:49 - 0:1. Мирнов - 6 (бол., Бондарев), 23:32 - 1:1. Стоа - 19 (Глазачев, Радил), 39:12 - 2:1.

Вратари: Свенссон - Мурыгин (58:23).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 22 (11+10+1) - 39 (7+12+20).

Судьи: Гашилов, Гусев.

22 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".