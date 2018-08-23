"Спартак" обыграл "Динамо" в товарищеском матче на Кубке мэра Москвы - 3:2.
Хоккей
Товарищеский матч
Кубок мэра Москвы
"ХК Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Хохлачев - 4 (Гончаров), 5:25 - 0:1. Кутейкин - 2 (бол., Даугавиньш), 8:53 - 0:2. Тарасов - 1 (бол., Койвисто, Шипачев), 15:38 - 1:2. Даугавиньш - 4 (мен., Ганзл), 33:02 - 1:3. Бойд - 2 (бол., Шипачев), 58:09 - 2:3.
Вратари: Еременко (57:26 - 58:09, 58:40) - Гудачек.
Судьи: Гофман, Фатеев.
23 августа. Москва. ЦСКА Арена.
Материалы других СМИ