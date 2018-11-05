"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби

Московское "Динамо" уступило "Спартаку" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Робин Ганзл и Каспарс Даугавиньш.

У хозяев единственный гол в активе Игоря Макарова.

"Спартак" набрал 28 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У "Динамо" 21 очко и девятая позиция.

Отметим, что "Спартак" обыграл "Динамо" в шестой раз подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Ганзл - 6 (Никонцев), 17:30 - 0:1. Макаров - 1 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 44:46 - 1:1. Даугавиньш - 7 (бол., Кулик, Калинин), 50:33 - 1:2.

Вратари: Бочаров (58:30) - Гудачек.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 41 (15+11+15) - 19 (7+7+5).

Судьи: Белов, Оленин.

5 ноября. Москва. Арена "Мегаспорт".