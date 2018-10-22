"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби

"Спартак" одержал победу в московском дерби против "Динамо" (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В составе красно-белых отличились Никита Филатов, Александр Хохлачев, Андрей Кутейкин и Каспарс Даугавиньш. У "Динамо" голы в активе Миики Койвисто и Владимира Брюквина.

"Спартак" набрал 22 очка и занимает шестое место в Западной конференции. У "Динамо" 15 очков и десятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Койвисто - 2 (Вишневский, Шипачев), 16:03 - 0:1. Филатов - 2 (бол., Карсумс, Калинин), 18:37 - 1:1. Брюквин - 2 (бол., Никулин, Бочаров), 36:08 - 1:2. Хохлачев - 8 (бол., Карсумс, Филатов), 41:17 - 2:2. Кутейкин - 2 (Григорьев, Лисин), 54:15 - 3:2. Даугавиньш - 6 (Лещенко), 56:14 - 4:2.

Вратари: Гудачек - Бочаров (58:21 - 58:33, 58:51 - 59:57).

Штраф: 17 - 13.

Броски: 34 (8+13+13) - 30 (10+9+11).

Судьи: Гофман, Раводин.

22 октября. Москва. "ЦСКА Арена".

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