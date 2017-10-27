"Спартак" обыграл "Динамо" и одержал пятую победу подряд

"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Динамо" (2:0). Шайбы в составе красно-белых на счету Вилле Лаюнена и Вячеслава Лещенко. Вратарь хозяев Никита Беспалов отразил 30 бросков.
"Спартак" одержал пятую победу подряд.
Нападающий "Динамо" Владимир Брюквин не сыграл в этом матче из-за того, что его забрали в армию.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Лаюнен - 4 (бол., Воронин, Кулик), 33:57 - 1:0. Лещенко - 6 (Радил, Стоа), 47:28 - 2:0.
Вратари: Беспалов - Еременко.
Штраф: 10 - 12.
Броски: 28 (7+8+13) - 30 (16+7+7).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
27 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
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