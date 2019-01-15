"Спартак" обыграл "Барыс" благодаря дублю Никонцева

"Спартак" победил "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:4. Дублем в составе красно-белых отметился нападающий Анатолий Никонцев.

"Спартак" занимает 6-е место в Западной конференции, имея в активе 56 очков. "Барыс" с 67-ю баллами располагается на 5-й строчке на Востоке.

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"Барыс" (Астана) - "Спартак" (Москва) - 4:5 (3:2, 1:3, 0:0)

Голы: Сведберг - 2 (Боченски), 0:02 - 1:0. Фраттин - 16, 5:49 - 2:0. Петерссон - 16 (бол., Валк, Дитц), 7:38 - 3:0. Талалуев - 2 (бол., Федоров), 11:29 - 3:1. Никонцев - 13 (Ганзл, Лисин), 12:18 - 3:2. Цыплаков - 3 (Максвелл, Лещенко), 23:28 - 3:3. Гришин - 1 (Талалуев, Зубов), 24:30 - 3:4. Сагадеев - 4, 24:46 - 4:4. Никонцев - 14 (мен.), 35:14 - 4:5.

Вратари: Карлссон (Граховина, 24:30, 59:02) - Гудачек (Беспалов, 7:38).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 49 (12+19+18) - 21 (8+8+5).

Судьи: Кислов, Ромасько.

15 января. Астана. "Барыс-Арена".

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