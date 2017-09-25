"Спартак" обыграл "Амур", гости проиграли в 8-й раз подряд

"Спартак" обыграл "Амур" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Столичный клуб продлил свою победную серию до трех игр подряд, в то время как хабаровчане не знают побед уже восемь игр кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Дмитрий Юдин, Бен Максвелл, Виктор Комаров и Райан Стоа. У гостей отличился Александр Горшков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Амур" (Хабаровск) – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Юдин - 3 (бол., Радил, Лаюнен), 19:52 - 1:0. Максвелл - 4 (мен., Кулик), 24:43 - 2:0. Горшков - 2 (бол., Йордан, Кондратьев), 31:24 - 2:1. Комаров - 3, 36:55 - 3:1. Стоа - 4 (Комаров), 42:37 - 4:1.

Вратари: Свенссон - Метсола (Аликин, 36:55).

Штраф: 18 - 69.

Броски: 32 (9+8+15) - 16 (6+6+4).

Судьи: Акузовский, Букин.

25 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.