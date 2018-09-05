"Спартак" обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе красно-белых отличились нападающие Робин Ганзл и Вячеслав Лещенко, а также защитник Ярослав Дыбленко. У гостей заброшенной шайбой отметился форвард Василий Стрельцов.
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"Спартак" (Москва) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Ганзл - 1 (бол., Калинин, Гончаров), 29:45 - 1:0. Дыбленко - 1 (Зубов, Трунев), 30:51 - 2:0. В. Стрельцов - 2 (А. Стрельцов, Серебряков), 35:59 - 2:1. Лещенко - 2 (Кутейкин), 51:46 - 3:1.
Вратари: Беспалов - Серебряков (58:56).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 25 (3+15+7) - 31 (11+15+5).
Судьи: Лаврентьев, Одиньш.
5 сентября. Москва. "ЦСКА Арена".