"Спартак" обменял Виктора Комарова в СКА

"Спартак" в обмен на денежную компенсацию отдал нападающего Виктора Комарова в СКА, информирует официальный сайт КХЛ. Ранее красно-белые поместили игрока на драфт отказов.

В сезоне-2017/18 24-летний форвард забросил 6 шайб и сделал 6 результативных передач в 38 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-3". В 2 матчах плей-офф он очков не набрал.

В КХЛ Комаров провел три сезона. На его счету 136 матчей, в которых он набрал 48 (24+24) очков при полезности "-29".