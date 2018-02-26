"Спартак" обеспечил аншлаг на последние матчи "регулярки" КХЛ

"Спартак" в своем официальном Твиттере сообщил, что все билеты на оставшиеся два матча регулярного чемпионата КХЛ проданы. Напомним, что красно-белым осталось провести игры против "Локомотива" и московского "Динамо".

"Спартак" идет на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции и продолжает борьбу за место в плей-офф с "Динамо" и "Северсталью".