"Спартак" обеспечил аншлаг на последние матчи "регулярки" КХЛ

"Спартак" в своем официальном Твиттере сообщил, что все билеты на оставшиеся два матча регулярного чемпионата КХЛ проданы. Напомним, что красно-белым осталось провести игры против "Локомотива" и московского "Динамо".
"Спартак" идет на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции и продолжает борьбу за место в плей-офф с "Динамо" и "Северсталью".
На ближайшие матчи с Локомотивом и Динамо обычных билетов в продаже почти не осталось. Для покупки доступны билеты категории VIP, стоимостью 4500₽ (без питания) и 6000₽ (с питанием). Для приобретения VIP-билетов обращайтесь в кассы арены или по телефону: +7 (926) 226-28-95 pic.twitter.com/WK6jScx58C– Спартак Москва (@spartak_hc) 26 февраля 2018 г.
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