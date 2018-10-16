"Спартак" не имеет претензий к работе комментатора на матче со СКА

"Спартак" не имеет замечаний к работе комментатора Олега Мосалева на матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ).

Наиль Якупов после победного гола приложил руку к уху. Мосалев отреагировал на это фразой: "Наиль Якупов: слышите меня, болельщики, мы все-таки сделали это".

"У нас нет претензий ни к комментатору, ни к каналу по прошедшему репортажу. Мы спокойно проговорили данную ситуацию, пообщались в том числе и с Олегом. Как нам кажется, это был не самый удачный его ход, возможно, Олег не понимал, что его слова могли вызвать такую реакцию среди болельщиков "Спартака". Но, конечно, мы понимаем, что комментатор использовал прием, а не радовался забитому голу и не говорил от своего лица или лица канала", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы "Спартака".