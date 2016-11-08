"Спартак" нанес "Сибири" пятое поражение подряд

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на выезде "Сибирь" со счетом 2:0. Шайбы в этом поединке забросили Мэттью Гилрой и Игорь Мирнов.

Для "Сибири" это поражение стало пятым подряд в чемпионате.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Спартак" (Москва) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гилрой - 5 (бол., Глазачев, Радил), 15:18 - 0:1. Мирнов - 2 (бол., Дыбленко), 40:57 - 0:2.

Вратари: Красиков (57:29) - Беспалов.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 30 (10+10+10) - 28 (7+13+8).

Судьи: Гашилов, Гусев.

8 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".