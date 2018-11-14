"Спартак" нанес "Автомобилисту" третье поражение в сезоне

"Спартак" победил "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Вячеслав Лещенко, дублем в составе красно-белых отметился форвард Александр Хохлачев.

"Спартак" набрал 31 очко и расположился на 5-м месте в Западной конференции. "Автомобилист" с 51 баллом занимает первую строчку на Востоке.

Отметим, что поражение стало третьим в сезоне для команды из Екатеринбурга: "Автомобилист" проигрывал только "Барысу" (1:2) и СКА (2:5).

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"Спартак" (Москва) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Секстон - 12 (Паре), 8:50 - 0:1. Гареев - 1 (Лямин, Трямкин), 28:40 - 0:2. Зубов - 3 (бол., Даугавиньш), 29:31 - 1:2. Секстон - 13 (Трямкин), 31:28 - 1:3. Хохлачев - 9 (Кулик), 45:12 - 2:3. Хохлачев - 10 (Провольнев, Ганзл), 53:39 - 3:3. Лещенко - 5 (Хохлачев), 64:48 - 4:3.

Вратари: Гудачек - Сохатский.

Штраф: 8 - 4.

Нереализованный буллит: Карсумс (Спартак), 60:38

Броски: 29 (10+6+9+4) - 28 (11+7+6+4).

Судьи: Ансонс, Бирин.

14 ноября. Москва. "ЦСКА Арена".

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