"Спартак" намерен возобновить переговоры с Браташем

Руководство московского "Спартака" вело переговоры с ФХР о совмещении тренером олимпийской сборной России Олегом Браташем постов в национальной команде и клубе. Об этом сообщил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов. Однако, по его словам, в данный момент они приостановлены, и "Спартак" планирует возобновить их позже. Браташ ранее возглавлял МХК "Спартак".

– Переговоры с ФХР сейчас не ведем, – цитирует "Р-Спорт" Жамнова. – Мы общались, но у Браташа контракт (с ФХР), поэтому в данный момент прекратили переговоры. Планируем возобновить их позже.

Ярушкин будет назначен главным тренером, когда мы решим. Пока все остается без изменений, он продолжает работать в качестве исполняющего обязанности.