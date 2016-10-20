14:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Спартак" намерен возобновить переговоры с Браташем

0
0
0

Руководство московского "Спартака" вело переговоры с ФХР о совмещении тренером олимпийской сборной России Олегом Браташем постов в национальной команде и клубе. Об этом сообщил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов. Однако, по его словам, в данный момент они приостановлены, и "Спартак" планирует возобновить их позже. Браташ ранее возглавлял МХК "Спартак".

– Переговоры с ФХР сейчас не ведем, – цитирует "Р-Спорт" Жамнова. – Мы общались, но у Браташа контракт (с ФХР), поэтому в данный момент прекратили переговоры. Планируем возобновить их позже.

Ярушкин будет назначен главным тренером, когда мы решим. Пока все остается без изменений, он продолжает работать в качестве исполняющего обязанности.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161020/1111062749.html

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США лишают Китай военной девственности...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ