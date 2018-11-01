"Спартак" на выезде обыграл "Салават Юлаев"

"Салават Юлаев" уступил "Спартаку" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Филатов, Андрей Кутейкин, Анатолий Никонцев и Бен Максвелл. У хозяев шайбы забрасывали Йоонас Кемппайнен, Петр Хохряков и Антон Бурдасов.

"Спартак" набрал 26 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У "Салавата" 31 очко и шестое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Спартак" (Москва) - 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Голы: Кемппайнен - 9 (бол., Умарк, Хартикайнен), 8:47 - 1:0. Хохряков - 4 (бол., Бурдасов), 21:10 - 2:0. Филатов - 3 (Хохлачев), 28:40 - 2:1. Кутейкин - 4 (Лещенко, Зубов), 30:04 - 2:2. Бурдасов - 12 (Арзамасцев), 31:11 - 3:2. Никонцев - 7, 48:58 - 3:3. Максвелл - 6 (мен., Никонцев), 52:27 - 3:4.

Вратари: Метсола (58:50) - Гудачек.

Штраф: 2 - 14.

Броски: 32 (6+12+14) - 24 (5+12+7).

Судьи: Соин, Спирин.

1 ноября. Уфа. "Уфа-Арена".