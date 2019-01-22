"Спартак" может начать плей-офф в "Мегаспорте" или "Лужниках"

Как стало известно "СЭ", в хоккейном "Спартаке" продолжают переговоры о базировании в Парке Легенд на время плей-офф с руководством комплекса и ЦСКА. В клубе настроены принимать соперников в ледовом дворце "ЦСКА Арена", однако есть и запасные варианты – арены "Мегаспорт" или МСА "Лужники".

Напомним, что на арене в Парке Легенд играют также московские армейцы, которые уже гарантировали себе место в плей-офф. Спартаковцы занимают 6-е место в Западной конференции.

Напомним, что в сезоне 2016/17 красно-белые выступали на Малой спортивной арене "Лужников". Со следующего сезона "Спартак" переберется на "Мегаспорт".​

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