"Спартак" - как наша страна". Клуб поздравил себя с днем рождения

Хоккейный "Спартак" в связи со своим 71-летием на своем официальном сайте опубликовал поздравительное сообщение. Как отмечается, болельщики поддерживали команду на протяжении всей ее истории.

– "Спартак". Есть в этом слове что-то по-настоящему притягательное, то, что заставляет учащенно биться сердце, то, что превращает серые будни в искрометный праздник, – говорится в сообщении. – И эти два родных цвета – красный и белый – для миллионов людей давно уже потеряли смысл физического явления, а превратились в смысл жизни. "Спартак" – он как наша страна. В его долгой истории были и победные страницы, и годы безвременья. Но у него всегда были болельщики, все те люди, что находились рядом с командой – и в радости, и в горе. И пока не иссякла эта болельщицкая река, пока приходят на трибуны влюбленные в "Спартак" взрослые и дети, клуб будет жить. Ради этих людей. И ради новых побед. Они будут!



С днем рождения, "Спартак"!