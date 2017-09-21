"Спартак" и "Адмирал" забросили 13 шайб на двоих

"Спартак" дома обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые вели в счете 4:3, после чего пропустили трижды за 9 минут. Затем главный тренер столичной команды Вадим Епанчинцев заменил вратаря - вместо Никиты Беспалова на лед вышел Маркус Свенссон.

Хозяева льда перевели игру в овертайм, забросив шестую шайбу во встрече за секунду до завершения третьего периода - отличился Алексей Пепеляев. Победу "Спартаку" принес точный бросок Анатолия Никонцева.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Адмирал" (Владивосток) - 7:6 ОТ (2:1, 2:2, 2:3, 1:0)

Голы: Александров - 4 (Ткачев), 5:08 - 0:1. Юдин - 2 (Ал. Бондарев, Хохлачев), 12:40 - 1:1. Мирнов - 4 (Хохлачев, Стоа), 17:45 - 2:1. Райт - 1 (бол., Блум, Саболич), 20:33 - 2:2. Ткачев - 2 (Земченок, Александров), 28:54 - 2:3. Никонцев - 3 (Ал. Бондарев), 30:29 - 3:3. Кулик - 1 (Мирнов, Хохлачев), 35:31 - 4:3. Александров - 5 (Ткачев, Краснослободцев), 41:27 - 4:4. Жафяров - 2, 48:10 - 4:5. Жафяров - 3 (Григоренко), 50:22 - 4:6. Стоа - 2 (Хохлачев, Лещенко), 51:14 - 5:6. Пепеляев - 1, 59:59 - 6:6. Никонцев - 4, 62:03 - 7:6.

Вратари: Беспалов (Свенссон, 50:22, 58:28 - 59:59) - Налимов.

Штраф: 4 - 0.

Броски: 35 (9+8+14+4) - 27 (8+12+7+0).

Судьи: Ибатулин, Кислов.

21 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.