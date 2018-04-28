"Спартак": "Хохлачев остается!"

"Спартак" в своем официальном Твиттере подтвердил, что нападающий Александр Хохлачев останется в команде на следующий сезон. Ранее ходили слухи о возвращении форварда в "Бостон", где он играл с 2014 по 2016 годы.

Форвард подписал новый контракт с клубом сроком до 30 апреля 2019 года. Соглашение носит односторонний характер.

В завершившемся сезоне 24-летний Хохлачев провел 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 51 (19+31) очко. В четырех играх плей-офф форвард отметился одной результативной передачей, а "Спартак" вылетел в первом раунд, проиграв серию ЦСКА (0:4).