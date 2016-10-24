"Спартак" дома всухую победил "Торпедо"

"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Торпедо" – 3:0. Подопечные Алексея Ярушкина одержали четвертую победу в последних пяти встречах. Отметим также, что лишь третий раз в сезоне нижегородский клуб завершил встречу без заброшенных шайб.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Стоа - 12 (Свенссон, Радил), 9:07 - 1:0. Шмелев - 1 (Никонцев), 29:29 - 2:0. Плотников - 3 (Васильев, Воронин), 42:38 - 3:0.

Вратари: Свенссон - Проскуряков (Касутин, 42:38).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 22 (7+9+6) - 17 (6+3+8).

Судьи: Гебеи, Одиньш.

24 октября. Москва. МСА "Лужники".