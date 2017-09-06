"Спартак" дома уступил "Йокериту"

"Спартак" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Йокериту". В составе гостей три передачи отдал бывший защитник москвичей Мэтт Гилрой.

Для красно-белых это пятое поражение в восьмой игре на старте турнира.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Йоэнсуу - 1 (бол., Регин, Гилрой), 26:22 - 0:1. Комаристый - 1 (Сергиенко, Лаюнен), 28:09 - 1:1. Леписто - 1 (бол., Н. Йенсен, Гилрой), 30:45 - 1:2. Юдин - 1 (Калинин, Толпеко), 32:49 - 2:2. Н. Йенсен - 3 (бол., Гилрой), 41:50 - 2:3. Анттила - 2 (Пильстрем), 46:43 - 2:4. Лаюнен - 1 (бол., Мирнов, Максвелл), 57:55 - 3:4.

Вратари: Свенссон (58:14) - Запольски.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 26 (6+10+10) - 26 (7+10+9).

Судьи: Ансонс, Морозов.

6 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.